3600:(18-x)-120=280 решите пожалуйсто

Математика
3600:(18-x)-120=280 решите пожалуйсто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600:(18-x)-120=280 3600:(18-x)=280+120 3600:(18-x)=400 18-x=[tex] \frac{3600}{400} 18-x=9 18-9=х х=9 Ответ:9
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