решите уравнения, пожалуйста 1)6x^4-x^2-15=0 2)x-4/x+2=x-2/x+1 3)y+1/2y-1—8y-1/4y^2-1=y-1/2y+1
Математика
решите уравнения, пожалуйста 1)6x^4-x^2-15=0 2)x-4/x+2=x-2/x+1 3)y+1/2y-1—8y-1/4y^2-1=y-1/2y+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6X^4-x^2-15=0 2)x-4/X+2=
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