Россия фонетический разбор слова
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Россия фонетический разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
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Р-согл сонор тв 0-гл безуд с-согл парн глух тв с- согл парн глух тв и-гл ударн я-гл безуд
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