Чему равно значение выражения (6корней из 3) в квадрате. Помогите плиз и решение напишите
Алгебра
Чему равно значение выражения (6корней из 3) в квадрате. Помогите плиз и решение напишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6√3)^2= 36*3=108........
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