Слово в котором звуков больше чем букв. На ветке ели сидит белка. У белки грибок. Белка очень любит грибы
Русский язык
Слово в котором звуков больше чем букв. На ветке ели сидит белка. У белки грибок. Белка очень любит грибы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "ели" 000000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Скласти 4 речення на английском языке з словами: багаж,автобусна станция,табло розкладу,квитки в касси.
Химия
Обчисліть масу кислоти й спирту які утворюються в результаті гідролізу 125 кг пент??лового естеру метанової кислоти