Слово в котором звуков больше чем букв. На ветке ели сидит белка. У белки грибок. Белка очень любит грибы

Русский язык

Слово в котором звуков больше чем букв. На ветке ели сидит белка. У белки грибок. Белка очень любит грибы

Автор: Гость