У Алешкиной собаки родились 7 щенков.Для 5 щенков он уже нашел хороших хозяев.Сколько. ещё щенков осталось?
Математика
У Алешкиной собаки родились 7 щенков.Для 5 щенков он уже нашел хороших хозяев.Сколько. ещё щенков осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-5=2(щ.) Ответ: осталось 2 щенка.
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