У Алешкиной собаки родились 7 щенков.Для 5 щенков он уже нашел хороших хозяев.Сколько. ещё щенков осталось?

Математика

У Алешкиной собаки родились 7 щенков.Для 5 щенков он уже нашел хороших хозяев.Сколько. ещё щенков осталось?

Автор: Гость