Помогите решить задачу~ Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 9 см.Боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 30 градусов.Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.
Геометрия
Помогите решить задачу~ Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 9 см.Боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 30 градусов.Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.
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Решение в приложении.
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