Хелп мии !!11 21, 22, 59 , 60

Немецкий язык
Хелп мии !!11 21, 22, 59 , 60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21) 1.vor 2.nach 3.nach 4.vor 5.vor 60) 1)kein 2)kein 3)nicht 4)nicht 5)keine 6) kein, kein 7) nicht
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