Y-y/6=1/3+0,5y помогите пожалуйста help me!!
Математика
Y-y/6=1/3+0,5y помогите пожалуйста help me!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы производить действия с дробями, надо чтобы был у всех один знаменатель в левой части мы y домножаем на шесть, чтобы привести к одному знаменателю. а в правой части мы 1/3 домножаем на 2, чтобы получить 6 в знаменателе, а 0.5y то же самое что и y/2 и домножаем на три в итоге получаем: 6y/6-y/6=2/6+3y/6 дальше просто выполняем действия и переносим с y в одну сторону а числа в другую 2y/6=2/6 отсюда получаем, что y =1
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