Примеры,как конкуренция стимулирует хозяйственную активность?

Обществознание
Примеры,как конкуренция стимулирует хозяйственную активность?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никто не хочет уити с рынка так что каждыи улучщает качевства работы и товара обгоняя конкурента
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