Молекулы какого вещества могут иметь разветвленный углеродный скелет?1)C3H8 .2)C4H8 .3)C4H6.4)C3H6 ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ЗАДАНИЕ,НА КАКИЕ ЗНАНИЯ ОПИРАЕМСЯ?

Химия
Молекулы какого вещества могут иметь разветвленный углеродный скелет?1)C3H8 .2)C4H8 .3)C4H6.4)C3H6 ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ЗАДАНИЕ,НА КАКИЕ ЗНАНИЯ ОПИРАЕМСЯ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4 ответ незнаю как объяснить, для этого надо сначала структурную формулу нарисовать и ты сам поймешь 
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