Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллич...
Физика
Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллического вещества не меняется физическая величина физическое явление физический закон (закономерность)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко просто ответ кек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово в котором звуков больше чем букв. На ветке ели сидит белка. У белки грибок. Белка очень любит грибы
Химия
Английский язык
Скласти 4 речення на английском языке з словами: багаж,автобусна станция,табло розкладу,квитки в касси.
Химия
Обчисліть масу кислоти й спирту які утворюються в результаті гідролізу 125 кг пент??лового естеру метанової кислоти