Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллич...

Физика

Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллического вещества не меняется физическая величина физическое явление физический закон (закономерность)

Автор: Гость