Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллич...

Физика
Установите соответствие: Элементы сортировки хаотичное движение мелких пылинок, взвешенных в воздухе психрометрический гигрометр относительная влажность кристаллическое твёрдое тело в процессе плавления температура кристаллического вещества не меняется физическая величина физическое явление физический закон (закономерность)
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