Как называется сплав железа, содержащий около 4% углерода? А) сталь В) чугун С) а??фер Д) альсифер

Химия
Как называется сплав железа, содержащий около 4% углерода? А) сталь В) чугун С) а??фер Д) альсифер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С алфея точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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