Как называется сплав железа, содержащий около 4% углерода? А) сталь В) чугун С) а??фер Д) альсифер

Химия

Как называется сплав железа, содержащий около 4% углерода? А) сталь В) чугун С) а??фер Д) альсифер

Автор: Гость