Как по англиске будут времена года.т.е.лето осень.зима и осень
Английский язык
Как по англиске будут времена года.т.е.лето осень.зима и осень
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Лето - summer Весна - spring Зима - winter Осень - autumn
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