Девушки 9-11 класс . Опишите жизнь среднестатистической девушки 16 лет

Технология
Девушки 9-11 класс . Опишите жизнь среднестатистической девушки 16 лет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учёба, ежедневный тщательный уход за собой, занятия спортом, прогулки с друзьями, походы в магазины, покупки, дела по дому и т.д. Что конкретно требуется?
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