Помогите решить 3е задание.Спасибо

Математика
Помогите решить 3е задание.Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х(2)- 8+4х(2)-8+4х(2)-8+11+28=0 потом сокращаем 12х(2)-24+39=0 и до конца сокращение 24х+15=0 47х=0 и последнее Х=0-47 Х=-47 Ответ: - 47
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