Помогите решить 3е задание.Спасибо

Гость: Гость:

4х(2)- 8+4х(2)-8+4х(2)-8+11+28=0 потом сокращаем 12х(2)-24+39=0 и до конца сокращение 24х+15=0 47х=0 и последнее Х=0-47 Х=-47 Ответ: - 47