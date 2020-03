Сочинение на немецком на тему какое значение имеет иностранный язык

Гость: Гость:

Es ist bekannt, dass es Menschen gibt, die sich nur einige gute paar Monate, um eine Fremdsprache lernen zu verwalten. Und sie darauf kommunizieren sehr gut und schnell. Wie haben sie das geschafft? Was war der Anstoß für diese Menschen?Dringende Geschäftsreise in ein fernes Land oder super-duper magische Technik? Oder vielleicht sind sie nur Genies, die Zeit, um vor den Augen der anderen Talente zu verbergen? Was ist der Nutzen und die Bedeutung von Fremdsprachen wird für Sie persönlich? Willst du lernen? Dann lesen Sie weiter.Wissenschaftler haben lange "break" die Wissenschaftler den Kopf und versuchte, den Unterschied zwischen Menschen, die einfach und schnell gelingt beherrschen eine Fremdsprache, und Menschen, die das Erlernen einer Sprache ist sehr schwer gegeben sind zu finden.Es gibt in der Umgebung viele Studien und Wissenschaftlern die folgende Meinung: Die Gründe liegen in den Besonderheiten des Gehirns in der physikalischen Struktur von ihr, die auf die Tatsache, dass das menschliche Gehirn auf unterschiedliche Weise die neuen Informationen zu verarbeiten, führt.Wissenswertes von Wissenschaftlern gegründet, ist, dass die ersten menschlichen Sprache, das heißt, seine Muttersprache, wirkt auf das Gehirn, wie Sie Informationen zu verwalten. Mit anderen Worten, die erste Sprache gelernt, direkt beeinflusst, wie eine neue Sprache zu lernen. Amazing! Ja, Ich Will?Zum Vergleich haben wir die Sprachinformationen von den englischsprachigen Medien und chinesischen gewählt. Warum Chinesisch? Da sie wissen, und native Chinesisch und Englisch. In englischen Verben aus Substantiven getrennt und die Chinesen - diese Grenzen ist ziemlich konventionell. Sie waren fast da. Das ist, was angespornt Wissenschaftler, solche ungewöhnlichen Entdeckungen zu machen.Es stellte sich heraus, dass englische Muttersprachler für Verben und Substantive entsprechen verschiedenen Teilen des Gehirns. Und dasselbe geschieht in Chinesisch, wenn sie in Englisch zu sprechen. Aber sobald sie in ihre Mutter chinesischen gehen - der Unterschied zwischen Verben und Substantiven wird fast unsichtbar.Weitere interessanter. Es stellte sich heraus, dass das Gehirn der Chinesen, die Englisch im späteren Leben gelehrt hat, das heißt, nicht als Kind, nicht zwischen Verben und Substantive unterscheiden. Das Gehirn steuert die gleichen Teile der Rede, als auch in Chinesisch.Deshalb besteht die Auffassung, dass je jünger das Kind, desto besser ist er eine neue Sprache wahrnimmt. Seine Fähigkeit, in Fremdsprachen entwickelt viel mehr als ältere Kinder, nicht zu Erwachsenen ganz zu schweigen.Aber nicht auf die Spitze stürzen ab, ein Baby unter einem Jahr Fremdsprache oder Erwachsenen lehren entlassen den Gedanken, dass, na ja, ist es zu spät, etwas zu ändern. Nein. Es bedeutet nur, dass je älter die Person, desto mehr Anstrengungen erforderlich, um Unterricht zu machen.Jetzt verstehen Sie, was die Ursache der unterschiedlichen Fähigkeiten der Menschen zu den Sprachen. Zum einen anderen physischen Gehirn Verarbeitung sprachlicher Informationen, und das zweite ist der Wert von dem, was Ihre Muttersprache ist. Zum Beispiel sind die Amerikaner sehr schwierig angesichts der Studie der russischen Sprache.Und das nicht nur, vielleicht, die Amerikaner und nicht nur russische, slawischen Sprachen im Allgemeinen. Im Gegenzug, die Slawen oft nicht nur zu lehren Englisch oder anderen europäischen Sprachen. Aber für die Chinesen, Japanisch oder Koreanisch - und kann keine Rede sein. Diese orientalische Sprachen sind für viele Menschen ebenso schwierig.Aber es ist nicht so schlimm, wie es scheinen mag. Jede Münze hat zwei Seiten. So, hier, in der Fremdsprachenunterricht. Der Vorteil hierbei ist, dass das Gehirn ist ausgebildet, um Informationen auf unterschiedliche Weise wahrnehmen, ist es flexibler wird, entwickelt sich nach der gewählten Sprachenlernen in eine oder andere Richtung.Und das wiederum ermöglicht es dem Gehirn, um besser mit unterschiedlichen Lebenszielen gerecht zu werden, er einfach von einer Art von geistiger Aktivität zum anderen. Es ist nicht überraschend, dass Menschen, die mehrere Fremdsprachen, weiter entwickelten Denken und Phantasie zu kennen.Haben Sie keine Angst jetzt zu lernen eine neue ungewohnte für Sie Sprache. Wie Sie sehen können, die Vorteile und die Bedeutung von Fremdsprachen hat mehr Pluspunkte als Minuspunkte. Nur brauchen mehr Geduld und Zeit für diejenigen, die älter Jahre sind. Man weiß nie, wo man spielen kann, und wo der Sieg. Auf jeden Fall neue Erkenntnisse nie wird nicht überflüssig sein und begründen Sie Ihre Bemühungen.