Сочинение на тему ( анорексия) зарание спасибо

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АнорексияТермин "анорексия" озачает отсутствие аппетита при наличии физиологической потребности в питании. Это обычный симптом нарушения в желудочно-кишечном тракте или эндокринной системе. Также она характерна при сильных психических нарушениях. Этот симптом наблюдается при беспокойстве, хронических болях, плохой гигиене ротовой полости, повышении температуры тела из-за жары или лихорадки, смене вкусов, часто сопровождающих взросление или старение. Анорексия может стать последствием приема некоторых лекарств или злоупотребления ими. Кратковременная анорексия практически не угрожает здоровью пациента. Однако при длительной анорексии снижается сопротивляемость организма и повышается восприимчивость его к различным заболеваниям. Хроническая анорексия может вылиться в опасное для жизни истощение. У детей раннего возраста анорексия развивается чаще при насильственном кормлении, нарушении правил прикорма.Возможные причины анорексииНарушения в эндокринной системеАденокортикальная гипофункция. При этом нарушении анорексия развивается медленно и вяло, вызывая постепенную потерю веса.Гипопитуитаризм (недостаточность функции гипофиза или гипотоламуса). В этом случае анорексия также развивается медленно. Сопутствующие симптомы варьируют в зависимости от степени болезни, а также от числа и типа недостающих гормонов.Микседема. Анорексия - обычно признак недостатка гормонов щитовидной железы.Кетоацидоз. Анорексия развивается, как правило, медленно, сопровождается воспалением и сухостью кожи, фруктовым запахом изо рта, снижением артериального давления, учащением пульса, болью в животе и тошнотой.