Сочинение на тему что для меня значит Родина?

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Сочинение на тему что для меня значит Родина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть две родины: малая и большая. Малая - это город, улица, дом, где ты родился. Большая - это государство, страна, гражданином которой ты являешься. А еще есть общая родина всех людей - планета Земля. Родину нужно любить и защищать, ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится частью своего народа. Сегодня защита родины - это такой же священный долг и обязанность каждого, как и много лет назад. Только теперь враги нашей родины - не интервенты, не агенты мирового империализма, а терроризм, наркомафия, безнравственные политики. В демократическом обществе бороться с ними если не легко, то, по крайней мере, возможно.
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