Сочинение на тему "Что в поучении Мономаха звучит современно, а что безнадёжно устарело"

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11 век. До единения Руси еще далеко. Распри. Междоусобные войны. Интриги. У светлого князя Всеволода Ярославовича и греческой царевны Анны рождается сын. Наследник, по венам которого течет славная кровь. Он внук Ярослава Мудрого и византийского императора Константина Мономаха. А значит ему в наследство – и престол, и мудрость, и слава. Мудрый князь получился из этого подающего большие надежды отрока. Как-то пытались родные братья сбить его с пути праведного, да ничего у них не получилось. Решили они выступить против Ростиславичей и исконные их земли себе захватить. Да силенок маловато было. А потому и решили они воспользоваться дружинами Владимира Мономаха. Но он, выслушав послов, которых братья к нему с уговорами направили, велел их выгнать: «Слушать такие речи не стану. И говорить при мне не дозволю». Братья от своего не отступились и угрожать Владимиру вздумали. Мол, ежели враги на него нападут, то помощи тебе не окажем. Защищайся сам, как можешь. Крепок был духом Мономах и честь свою берег как зеницу ока. Братьям он, конечно, ничего доказать не смог – так и расстались врагами. Но именно в это труднейший момент своей жизни задумал князь Владимир, по прозванию Мономах, написать для своих потомков поучение. Зачем? А затем, чтобы никогда законов Божьих не нарушали, жили только по чести да по совести. А еще приложил князь к своему труду описание своей жизни, саморучно написанное. Побоялся, что переврут, да напридумывают Бог весть чего в его жизни. Пусть уж лучше из первых уст правду узнают. «Поучения» Владимира Мономаха - это завещание князя не только его детям и внукам, но и тем, кто будет жить после него, то есть потомкам. Написанное в 11 веке, оно ничуть не устарело по своей сути. Разумеется, лексика звучит несколько непривычно для уха современного человека. А вот содержание звучит архисовременно, наверное, потому, что говорит о том, что принято считать вечными ценностями. Вот, например, призыв не лениться. Думается, он не устареет никогда. Ничто так не развращает человека, как лень и привычка ничего не делать да жить за чужой счет. От нее, от этой напасти по имени «лень», рушатся судьбы, семьи, карьеры. Далее следует совет учиться. «Не пренебрегайте знаниями», - звучит, как наказ наших родителей нам, и наш – детям. Ну куда в наше время без знаний и умений?! А пример какой замечательный приводит Мономах, говоря о своем отце, которого уважали соседние монархи за то, что он свободно говорил на пяти языках, не считая родного. Скорее всего, князь Всеволод не знал о существовании древнего изречения: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек», но человеком слыл ученым, набожным и уважительным. «Уважайте отца и мать своих, а также всех, кто старше вас», - учит Владимир Мономах. Что ж и это правило входит в обычаи и традиции всех стран мира. Этому учат дома, в школе, об этом снимают социальную рекламу. И любого, кто нарушает это незыблемое правило подвергают осуждению. А вот со следующим поучением согласится не каждая женщина. Князь учит, создав семью, заботиться о детях, дать им ремесло в руки и всячески обучать их всему, что сам знаешь и умеешь. Кивнем в этом месте головой. Читаем дальше: также следует с уважением относиться к своей жене, всегда прислушиваться к ее советам, но (!) воли ей над собой не давать. «Негоже такое допускать», - пишет Мономах. Мужчинам – бальзам на сердце, а женщины… Ну что ж, им придется сделать вид, что именно этот пункт безнадежно устарел. А эти пункты касаются тех, у кого в руках власть. Притеснять слуг своих нельзя, и позволять слугам причинять вред простым крестьянам тоже запрещается. Справедливость превыше всего! А на войне не стоит полагаться на воевод. Установив строгий порядок, нужно следить за тем, чтобы его выполняли. Неспокойные времена – ожидание нападения врагов – требуют особого внимания, и оружие из рук в такие дни выпускать не стоит. Сыновей своих в бой первыми посылать, а до того постоянно учить военным премудростям. Согласитесь, мудрые советы, и, следуя им, легко соответствовать еще одному мудрому наставлению Владимира Мономаха: «Иметь в сердце своем прежде всего страх перед Господом». И помня об этом, всегда и всюду творить добро. Вот теперь можно сделать вывод о том, не устарело ли «Поучение» Владимира Мономаха в наш продвинутый 21 век. Как видите, нет, и понять это может каждый школьник. Кстати, в школьной программе многих бывших союзных республик с «Поучением» детки знакомятся в 6 классе. Вовремя, не правда ли?