Сочинение на тему "Какой я увидел барыню" Из повести "Муму"
Литература
Сочинение на тему "Какой я увидел барыню" Из повести "Муму"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старая барыня в "Муму" - это помещица, хозяйка глухонемого дворника Герасима. Старая барыня ведет одинокую жизнь. Она - вдова. Ее дети разъехались: дочери вышли замуж, а сыновья где-то служат. У барыни непростой характер. Иногда не нее находят нервические припадки, она горячится и нервничает. (вставляешь исконно своё мнение и всё, сочинение готово ) Боже , просто ведь)
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