Сочинение по литературе 8 класс на тему характеристика пугачёва. Помогите подалуйста!!!

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ПУГАЧЕВА АЛЛА БОРИСОВНА (род. в 1949 г.) эстрадная певица, композитор Говорят, что уже в шестнадцать лет Пугачеву называли не иначе, как Алла Борисовна. И это, пожалуй, не случайно. Очевидно, в ней с детства проявлялась так свойственная натуре взрослой Аллы Борисовны всепобеждающая энергия, и, возможно, люди уже тогда догадывались, что эту девочку ждет большое будущее. Теперь-то ни у кого нет сомнения в том, что Алла Борисовна Пугачева — сильная личность, которая умеет постоять за себя и знает себе цену. -Поэтому даже самые циничные журналисты, которые привыкли обращаться со звездами запанибрата, именуют ее уважительно, по имени и отчеству, и называют '«королевой эстрады». Но как удивятся многочисленные поклонники певицы, когда узнают, что в детстве она была совсем другой — очень нерешительной и закомплексованной девочкой! Иначе как еще оценить ее признание, которое она сделала уже будучи известной певицей: «Я с детства любила петь. И боялась это делать. Аккомпанировала другим, помогала подругам ставить песни на школьных концертах. А сама... Сочиняла песни и пела их в пустой комнате, когда дома никого не было. Стеснялась, что плохо это делаю. И в музыкальном училище занималась не вокалом, а на дирижерско-хоровом факультете...» Однако это же признание говорит о сильной воле Аллы Пугачевой. Она сумела преодолеть себя и стала прославленной певицей. Путь Аллы Борисовны Пугачевой — это путь от солистки провинциального вокально-инструментального ансамбля до звезды с мировым именем.