Чем отличается арктический климат от субарктического
География
Чем отличается арктический климат от субарктического
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Субарктическому климату характерны сезонные смены , летом полярные, а зимой арктические. Арктический климат, присущий Арктике. Определяется сильным охлаждением поверхности снега и льда полярной ночью и очень большим притоком солнечной радиации летом.
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