Чем отличается арктический климат от субарктического

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Субарктическому климату характерны сезонные смены , летом полярные, а зимой арктические. Арктический климат, присущий Арктике. Определяется сильным охлаждением поверхности снега и льда полярной ночью и очень большим притоком солнечной радиации летом.