Чем отличается арктический климат от субарктического

География
Чем отличается арктический климат от субарктического
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Субарктическому климату характерны сезонные смены , летом полярные, а зимой арктические. Арктический климат, присущий Арктике. Определяется сильным охлаждением поверхности снега и льда полярной ночью и очень большим притоком солнечной радиации летом. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
Ответить
Алгебра
Найдите произведение многочленов. 155(1-4) решите плз
Ответить
Английский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА дам 30 баллов write a news story about something important that happened in your area last week
Ответить
Математика
Фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина в 2 раза больше шир??ны Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводи...
Ответить
Математика
Вместо звездочки вставьте соответствующую цифру и зааишите: Наименьшое число,кратное 3
Ответить