СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА дам 30 баллов write a news story about something important that happened in your area last week
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СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА дам 30 баллов write a news story about something important that happened in your area last week
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать новость о чем-то важном, что произошло в вашей области на прошлой неделе (Перевод задание)
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