Сочинить скаку про ленивого мальчика в 4 строки
Литература
Сочинить скаку про ленивого мальчика в 4 строки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик на полу валялся в школу он не собирался мама мальчика нашла в школу его отвела
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