Ответить кратко на вопросы по произведению Пушкина "Капитанская дочка"
Литература
Ответить кратко на вопросы по произведению Пушкина "Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.о его отце. ну у них было 10 детей, но они умерли и остался только он. они были его учителями и Савельич слугой
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