Что такое дюйм? и вообще от куда возник

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Хммм... Интересный вопрос, слушай! Дюйм, лично у меня, ассоциируется с большим пальцем взрослого мужчины. А вообще, это единица измерения расстояния. Во времена Петра I дюймом стали пользоваться в России. Само слово Петр привез из Нидерландов и Верхней Германии. Именно там большой палец называют duamen. В Европе малые расстояния мерили фалангой большого пальца. Вот так вот, хехехе:)))