Дубровский- "благороднвй разбойник": слухи о великодушие Дубровского.

Гость: Гость:

Все считали его был благородным разбойником. он отнимал золото у богачей. Все ближайшие деревни только о Дубровском и говорили. Но все не понимали, почему он не трогает Троекуров ведь он был виновником его виды и именно из-за него он стал разбойником. Он убил отца младшего Дубровского, был виновен в унижении рода Дубровских, но Дубровский его не трогал. каждый день ждали что вот-вот Дубровский нападет на земли Троекурова но нападений не было.