Краткое сообщение о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском

Гость: Гость:

С сентября 1610 года Москва была заня­та польскими войсками. Боярское прави­тельство договорилось с королем Польши Сигизмундом III о признании его сына Владислава русским царем, но на условиях независимости государственной жизни, православной церкви и национального быта. Однако поляки не собирались выпол­нять этот договор. Реальной властью в Мо­скве обладали польские военачальники и их пособники из русских бояр. По стране разъезжали отряды польских панов. За­хватчики начисто обирали население, топтали посевы, резали скот, сжигали города и села, зверски убивали или угоняли в плен жителей, издевались над русскими обычаями. В то же время на северо-западе страны объявился новый враг — шведы: они захватили древний Новгород. К осени 1611 года значительная часть России на западе и северо-западе была в руках иноземцев. В полусожженной и раз­грабленной столице стоял вражеский гар­низон. Повсюду рыскали шайки лихих лю­дей (разбойников). Страна пришла в пол­ный упадок. Она не имела ни центрального правительства, ни армии, ни материаль­ных средств. Ей угрожала потеря государ­ственной независимости. Эту страшную по­ру народ прозвал «лихолетьем». Мириться с гибелью государства было просто невозможно. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде по почину земского старосты Кузьмы Минина начали формиро­ваться отряды народного ополчения для борьбы с врагами. Их ядро составили ни­жегородские посадские и служилые люди. Нужно было избрать военного предводите­ля будущей народной рати. Выбор пал на одного из лучших военачальников того времени, известного своей храбростью и честностью, — князя Дмитрия Михайлови­ча Пожарского. Всеми же хозяйственными делами и организацией ополчения ведал Кузьма Минин.