Краткое сообщение о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском
История
Краткое сообщение о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском
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С сентября 1610 года Москва была занята польскими войсками. Боярское правительство договорилось с королем Польши Сигизмундом III о признании его сына Владислава русским царем, но на условиях независимости государственной жизни, православной церкви и национального быта. Однако поляки не собирались выполнять этот договор. Реальной властью в Москве обладали польские военачальники и их пособники из русских бояр. По стране разъезжали отряды польских панов. Захватчики начисто обирали население, топтали посевы, резали скот, сжигали города и села, зверски убивали или угоняли в плен жителей, издевались над русскими обычаями. В то же время на северо-западе страны объявился новый враг — шведы: они захватили древний Новгород. К осени 1611 года значительная часть России на западе и северо-западе была в руках иноземцев. В полусожженной и разграбленной столице стоял вражеский гарнизон. Повсюду рыскали шайки лихих людей (разбойников). Страна пришла в полный упадок. Она не имела ни центрального правительства, ни армии, ни материальных средств. Ей угрожала потеря государственной независимости. Эту страшную пору народ прозвал «лихолетьем». Мириться с гибелью государства было просто невозможно. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде по почину земского старосты Кузьмы Минина начали формироваться отряды народного ополчения для борьбы с врагами. Их ядро составили нижегородские посадские и служилые люди. Нужно было избрать военного предводителя будущей народной рати. Выбор пал на одного из лучших военачальников того времени, известного своей храбростью и честностью, — князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Всеми же хозяйственными делами и организацией ополчения ведал Кузьма Минин.
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