Известно,что 1мил-7 вёрст,1 верста-500 саженцев,1саженец - 3аршина,1аршин-28дюймов,1дюйм-25,4мм. Пользуясь этой информацией написать задачу на языке паскаля
Информатика
Известно,что 1мил-7 вёрст,1 верста-500 саженцев,1саженец - 3аршина,1аршин-28дюймов,1дюйм-25,4мм. Пользуясь этой информацией написать задачу на языке паскаля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
varm,v,s,a,d,mm: real;beginwriteln ('задай количество миль');v:=m*7; writeln (m,'миль=',v,'верст'); s:=v*500; writeln (m,'миль=',s,'саженей'); a:=s*3; writeln (m,'миль=',a,'аршинов'); d:=a*28; writeln (m,'миль=',d,'дюймов'); mm:=d*25.4; writeln (m,'миль=',mm,'миллиметров'); end.
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