ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА нужно из капитанской дочки выписать предложения с необычны??и подлежащими!!! хотя бы 5 предложений!спасибо заранее!!
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА нужно из капитанской дочки выписать предложения с необычны??и подлежащими!!! хотя бы 5 предложений!спасибо заранее!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось.
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