Для школьной заплатили библиотеки закупили словари и учебники на 7000р. за словари ??ринадцать сотых всех деняк. сколько стоит учебник?

Математика
Для школьной заплатили библиотеки закупили словари и учебники на 7000р. за словари ??ринадцать сотых всех деняк. сколько стоит учебник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словари  - 0.13 * 7000 р = 910 р. Учебники - 7000 - 910 =  6090 р. Так как количества и дополнительных условий нет, то : Цена за 1 учебник = , где n - количество учебников
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