На прямой даны точки A,B иC,причём ,AB=6см,AC=13 см,AC=4см.Найдите длину отрезка BC?
Математика
На прямой даны точки A,B иC,причём ,AB=6см,AC=13 см,AC=4см.Найдите длину отрезка BC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C. A. B. *-----------*---------------------* 4см. 13см. (1 способ) 4+13=17(см)- длина отрезка CB. A. C. B. *---------*---------------* (2 способ) 4см. 13см 13-4=9(см) блина отрезка BC.
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