Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую

Математика
Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую
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(1/2 - 1/4): 1/8=(2-1)/4  :1/8=1/4 * 8/1=2
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