Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую
Математика
Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2 - 1/4): 1/8=(2-1)/4 :1/8=1/4 * 8/1=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста
Математика
1)18637.9579 2)9985.9958 3)9999.10000 4)184.184,0 5)8,05.5,789 6)6,003.60,03 7)1,001. 0,999 8)184.184,0001. сравни числа.помогите ??ожалуйста
Русский язык