Где чаще всего встречаются фразеологизмы??? Где вы их впервые услышали???
Русский язык
Где чаще всего встречаются фразеологизмы??? Где вы их впервые услышали???
Ответ(ы) на вопрос:
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В словаре Белены объесться Водить за нос Волосы дыбом Всыпать по первое число Голая правдаГоре луковоеДовести до белого каления Зарубить на носу Козел отпущения Медвежья услуга
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