Y:0.2+0.35=3.6 помогите с уравнением

Математика
Y:0.2+0.35=3.6 помогите с уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y:0,2=3,6-0,35 y:0,2=3,25 y=3,25*0,2 y=0,65
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