Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......

Литература
Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толика- большое зиждитель- бог понт- море паки- снова вежа-палатка прянул-прыгнул изронил- произнес харалужные- стальные яруг- овраг сулить- обещать червленый- красный аксамит- бархат тлетворный-врелноносный
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