Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......

Литература

Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......

Автор: Гость