Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......
Литература
Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слова, которые в современном мире не употребляются.Например,......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толика- большое зиждитель- бог понт- море паки- снова вежа-палатка прянул-прыгнул изронил- произнес харалужные- стальные яруг- овраг сулить- обещать червленый- красный аксамит- бархат тлетворный-врелноносный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую сколько получится