Как провильно пишется мы читаем сказку
Русский язык
Как провильно пишется мы читаем сказку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно пишется мы читаем сказку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бегемот может съесть за день 60 кг травы,а слон- 300 кг.Сколько тонн травы требуется бегемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами.
Литература
Современным детям трудно воспринимать классическую литературу.Во-первых,измененный язык.Когда читаешь не понимаешь о чем написано,так как есть слов...
Математика