Составьте красивое предложение.используя эти слова . Пингвины - буквы - пальмы
Русский язык
Составьте красивое предложение.используя эти слова . Пингвины - буквы - пальмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова пингвины и пальмы начинаются на букву П и заканчиваются на букву Ы. Пингвин был настолько глуп, что не знал сколько букв в слове пальма.
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