С помощью условных знаков изобрази круговорот воды в природе.1)капелька воды.2)Вод??ной шар.3)поток воздуха. 4)облоко. 5)снежинка. 6)ветер
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С помощью условных знаков изобрази круговорот воды в природе.1)капелька воды.2)Вод??ной шар.3)поток воздуха. 4)облоко. 5)снежинка. 6)ветер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потоком воздуха(3) поднимается капелька воды(1) из множества капелек образуется водяной шар(2) ветер(6) удерживает этот водяной шар в облаке(4) ,когда не может ,появляется снежинка(5)
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