Пожалуйста скажите даты : Его наследники, каган Караеске (…-… гг.) и каган Мукан ( ???-… гг.) завершили разгром жужаней.На западе угрозу представляли арабы, дошедшие в …-… гг. до Сырдарии, на востоке--китайцы, вторгшиеся в Жет...

История

Пожалуйста скажите даты : Его наследники, каган Караеске (…-… гг.) и каган Мукан ( ???-… гг.) завершили разгром жужаней.На западе угрозу представляли арабы, дошедшие в …-… гг. до Сырдарии, на востоке--китайцы, вторгшиеся в Жетысу.

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