Пожалуйста скажите даты : Его наследники, каган Караеске (…-… гг.) и каган Мукан ( ???-… гг.) завершили разгром жужаней.На западе угрозу представляли арабы, дошедшие в …-… гг. до Сырдарии, на востоке--китайцы, вторгшиеся в Жет...
История
Пожалуйста скажите даты : Его наследники, каган Караеске (…-… гг.) и каган Мукан ( ???-… гг.) завершили разгром жужаней.На западе угрозу представляли арабы, дошедшие в …-… гг. до Сырдарии, на востоке--китайцы, вторгшиеся в Жетысу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Караеске (552-553 гг.) Мукан (553-572 гг.) На западе угрозу представляли арабы,дошедшие в - (714-715 г.г)
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