Укажите вариант,в котором верно названа часть речи ,не имеющая окончания1)глагол,2) имя прилагательное 3) наречие 4) местоимение

Русский язык
Укажите вариант,в котором верно названа часть речи ,не имеющая окончания1)глагол,2) имя прилагательное 3) наречие 4) местоимение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие оно не имеет оканчание
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