Укажите вариант,в котором верно названа часть речи ,не имеющая окончания1)глагол,2) имя прилагательное 3) наречие 4) местоимение
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Укажите вариант,в котором верно названа часть речи ,не имеющая окончания1)глагол,2) имя прилагательное 3) наречие 4) местоимение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие оно не имеет оканчание
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