Спишите текст вставляя пропущенные буквы и ставя глаголы заключенные в скобки в настоящем времени Определите вид лицо число спряжение каждого глагола

Русский язык
Спишите текст вставляя пропущенные буквы и ставя глаголы заключенные в скобки в настоящем времени Определите вид лицо число спряжение каждого глагола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изумруд,семимесячный,бесцельно,ногами,чувствовать,голубое,зелёное,золотое,чудесное,короткое,беспокойное,ласковое,призывающее,скуку,прислушиваться,митёлку,длиным,заливчатым,длиноногое,матери
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