Спишите текст вставляя пропущенные буквы и ставя глаголы заключенные в скобки в настоящем времени Определите вид лицо число спряжение каждого глагола

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Спишите текст вставляя пропущенные буквы и ставя глаголы заключенные в скобки в настоящем времени Определите вид лицо число спряжение каждого глагола

Автор: Гость