Подобрать проверочные слово подчеркнуть безударные гласные земля, завинтить, трава, убежать, помирить,осветить, зародить, умолять, молчать

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Подобрать проверочные слово подчеркнуть безударные гласные земля, завинтить, трава, убежать, помирить,осветить, зародить, умолять, молчать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗемлЯ(подчеркнуть е,провер. слово зЕмли)завинтИть(подч. первую и,пров. слово вИнт),травА(подчерк. первую а,пров.слово трАвы),убежАть(пров.слово бЕг,подчерк е),помирИть(под.первую и,пров.слово мир),осветИть(подчер. е.пров.слово свет)зародИть(подчерк.о,пров.слово рОд),умолЯть(подч.о),молчАть(пров.слово мОлча,подчер. о)
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