Перевести срочно!!!! Нужно срочно перевести
Английский язык
Перевести срочно!!!! Нужно срочно перевести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод не супер но надеюсь суть понять сможешь стекло, коричневое стекло и зр зеленого стекла, эти материалы и использовать их люди. платить мы на улице. Если видит вас, вы должны 3. Никогда не забывайте выключать свет и воду. Вода, отопление и штраф. дорогие! A. Многие люди пользуются общественным транспортом. Они не ездить на машинах, так как во-первых, автомобили загрязняют атмосферу, а во-вторых, потому, что это очень сложно и дорого, чтобы поставить машину в большом городе. 5. Мы вымыться после наших собак с особыми Pooper scoopers. Если мы не штраф £ 50. 6. наши зимы не очень холодно, поэтому никто не носит шубы. Если вы носите шубу, иногда люди из Greenpeace спрей пальто с краской. "Мы не должны убивать животных для одежды," говорят они.
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