Фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина в 2 раза больше шир??ны Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 квадратных метров

Математика

Фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина в 2 раза больше шир??ны Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 квадратных метров

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