Фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина в 2 раза больше шир??ны Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 квадратных метров
Математика
Фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина в 2 раза больше шир??ны Сколько деревьев можно посадить на этой площади если отводить на одно дерево 10 квадратных метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 х 2 = 100 метров длина сада 2) 100 х 50 = 5000 кв.м.площадь сада 3) 5000:10= 500 деревьев
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