Сочинение на тему "Капитанская дочка"

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Сочинение на тему "Капитанская дочка"
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Автор: Гость
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Гость:
Однажды на корабле капитанская дочка её звали мисс фантазия . и потом фантазия увидела на корабле дикую обезьяну . Фантазия смотрела на нею как на чудо юда ...
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