Сочинение на тему катание на коньках
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Сочинение на тему катание на коньках
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Гость:
Сегодня был замечательный день. Был легкий морозец, светило солнце. Так не хотелось сидеть дома в такую погоду. Поэтому я решила пойти на каток со своей подругой Олей. И хотя я не очень хорошо катаюсь на коньках, я очень люблю проводить время на катке. С каждым разом я чувствую, что катаюсь намного лучше. Иногда я даже пытаюсь ехать спиной вперед или крутиться вокруг своей оси. Мне очень нравится ездить быстро. Моя подруга Оля раньше ходила заниматься в секцию фигурного катания, поэтому она катается лучше меня. Она показывает мне некоторые фигуры и учит меня правильно ездить. Мы ездим с ней, взявшись за руки или отдельно. На катке у меня всегда хорошее настроение и время здесь всегда пролетает незаметно.
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