Сочинение на тему "мой дружный класс" .Какие общие дела есть в классе . Как одноклассники помогают друг другу в учёбе ? Как вы проводите свободное время? Что помогает вам сохранять и укреплять дружбу?

Обществознание
Сочинение на тему "мой дружный класс" .Какие общие дела есть в классе . Как одноклассники помогают друг другу в учёбе ? Как вы проводите свободное время? Что помогает вам сохранять и укреплять дружбу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Даже такае может подойтм;-);-);-);-);-);-);-)
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