Сочинение на тему "мой дружный класс" .Какие общие дела есть в классе . Как одноклассники помогают друг другу в учёбе ? Как вы проводите свободное время? Что помогает вам сохранять и укреплять дружбу?

Обществознание

Сочинение на тему "мой дружный класс" .Какие общие дела есть в классе . Как одноклассники помогают друг другу в учёбе ? Как вы проводите свободное время? Что помогает вам сохранять и укреплять дружбу?

Автор: Гость