Сочинение на тему:Почему Маша Троекурова не приняла "освобождение" из рук Дубровс??ого?

Гость: Гость:

Маша долго ждала помощи Дубровского и, отчаявшись, решила выйти за князя Верейского. Она почувствовала себя преданной». «Раньше при свадьбе дети шли под благословение родителей. И здесь Машу благословил отец, и если бы она ушла с Дубровским, то она бы ослушалась отца, которого очень любила. И это считалось большим грехом. Л у Маши не хватило силы воли пойти наперекор отцу, и она вышла замуж за князя