Сочинение на тему:Почему Маша Троекурова не приняла "освобождение" из рук Дубровс??ого?
Литература
Сочинение на тему:Почему Маша Троекурова не приняла "освобождение" из рук Дубровс??ого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша долго ждала помощи Дубровского и, отчаявшись, решила выйти за князя Верейского. Она почувствовала себя преданной». «Раньше при свадьбе дети шли под благословение родителей. И здесь Машу благословил отец, и если бы она ушла с Дубровским, то она бы ослушалась отца, которого очень любила. И это считалось большим грехом. Л у Маши не хватило силы воли пойти наперекор отцу, и она вышла замуж за князя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
" Революция цен" в Европе была вызвана наплывом колоссального количества золота и серебра из: а) Африки. б)Америки. в)Азии. г)Австралии В...
Русский язык
Физика